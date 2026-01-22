新ミッドハイタブレット「POCO Pad M1」が日本で販売開始！Xiaomiの日本法人である小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）は22日、Xiaomi傘下のPocoが展開している「POCO」ブランドにおける新商品としてAndroid搭載の12.1インチミッドハイタブレット「POCO Pad M1」（Xiaomi Communications製）を日本市場にて2026年1月22日（木）9時に販売開始したと発表しています。日本で販売されるモデルは携帯電話ネットワークに対応してい