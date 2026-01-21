内野全ポジションを守るフィッツジェラルドを傘下3Aオクラホマシティへ移行ドジャースは20日（日本時間21日）、ライアン・フィッツジェラルド内野手を傘下3Aオクラホマシティへ移行させた。MLB公式サイトのトランザクションで公示された。内野全ポジションを守る31歳のフィッツジェラルドは、昨季ツインズでメジャーデビュー。24試合に出場して打率.196、4本塁打、9打点だった。2日にツインズの40人枠を外れて事実上の戦力外（