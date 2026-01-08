先日マンチェスター・ユナイテッドは指揮官ルベン・アモリムの解任を発表した。このニュースを受け、英『GIVE ME SPORT』が注目したのがマンU所属のDFマタイス・デ・リフトのキャリアだ。デ・リフトはアヤックスに在籍していた2016-17シーズンより、毎シーズン異なる監督と仕事をしているのだ。始まりはアヤックスがピーター・ボス体制だった2016-17シーズンからで、ボスはシーズン終了後に退任。2017-18シーズンからはマルセル・