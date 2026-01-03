２日午後０時４０分頃、愛媛県宇和島市寿町の交差点で、同市の岡原文彰市長（５５）が運転する自家用車と、市外在住の３０歳代女性が運転する自動車が出合い頭に接触した。市の発表では、岡原市長が赤信号を見落としたという。岡原市長にけがはなく、相手方の女性と同乗の男性（１０歳代）にも目立った外傷はないが、念のため女性は病院に搬送され、経過観察中という。岡原市長は近くの市総合体育館で開かれた「二十歳のつどい