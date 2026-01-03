「箱根駅伝・往路」（２日、大手町〜箱根町芦ノ湖駐車場）往路３区途中でコース上に犬が乱入するハプニングがあり、選手の走行に影響する場面もあった。ＳＮＳなどではコース上を走り回るポメラニアンとみられる犬を白バイ警官が追いかけて捕まえようとする動画が拡散。「大捕物になってる」、「前代未聞の選手と並走」とのコメントが上がっていたほか、「重大事故につながる可能性があった。飼い主は反省しないと」、「愛犬