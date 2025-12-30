スイスのスキーリゾートで少なくとも40人が死亡した火災の原因について、地元当局は屋内で使用された花火が天井に近づきすぎ、引火したことが原因であるとの見方を明らかにしました。スイス警察によりますと1日、南部のクラン・モンタナのスキーリゾートにある飲食店で火災が発生し、これまでに少なくとも40人が死亡、119人が負傷しました。出火の原因について当局は、飲食店内でシャンパンのボトルに取り付けられていた花火が天井