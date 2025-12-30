【ニューヨーク＝木瀬武】米電気自動車（ＥＶ）大手テスラが２日発表した２０２５年の世界販売台数は、前年比８・６％減の１６３万６１２９台となり、２年連続で前年を下回った。この結果、中国ＢＹＤがＥＶの年間販売で初めてテスラを上回り世界首位となった。世界的な競争激化に加え、トランプ政権によるＥＶ支援策が９月末で打ち切られたことで米国内での需要が減速した。一方、ＢＹＤは低中価格帯の車種を強みに国内外で販