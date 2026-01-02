スイスのスキーリゾートでおよそ40人が死亡した火災の原因について、地元メディアは屋内で燃やされていた花火が建物の天井に引火した可能性があると報じています。スイス南部のスキーリゾートクラン・モンタナで1日、飲食店で火災が発生し、およそ40人が死亡、少なくとも115人が負傷しました。この火災についてフランスメディアなどは、当時、飲食店内でシャンパンのボトルに花火を取り付けていたのが店の木製の天井に燃え移り、一