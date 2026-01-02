年末年始の"帰省"と聞くと、親戚付き合いや実家での過ごし方に気を遣うイメージを持つ人も多いはずだ。今回は、帰省をするかしないかを判断するうえで、何がネックとなるのかを調査すべくマイナビニュース会員306人を対象に実施した、今年(2025年)の年末年始の帰省に関するアンケートの結果を紹介する。○帰省でストレスを感じる瞬間Q, 帰省で一番ストレスを感じる瞬間は? (複数選択可)帰省で一番ストレスを感じる瞬間について尋ね