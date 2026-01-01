声優の伊藤美来（29）が1日に自身のXを更新し、デビュー以来13年間所属した事務所を退所し、同日から新事務所に移籍することを発表した。伊藤が退所した事務所「スタイルキューブ」は公式サイトで一斉に5人の人気声優の退所を発表するなど、2026年スタートとなったこの日、人気声優たちが新たな道を歩みはじめた。伊藤は文書と新しい宣材写真を投稿。「このたび、2025年12月31日をもちまして、13年間お世話になりましたスタイ