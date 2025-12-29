ライアンが言及、ドジャースは育成が「本当に上手な球団だと思います」ドジャースのリバー・ライアン投手が、地元メディア「ドジャース・ネーション」にてチームの「育成メソッド」について言及している。同メディアのダグ・マッケイン氏から「ドジャースという組織についてですが、外からは見えない部分も含めて、彼らの育成面やスカウト面は本当に評価が高いですよね。育成面で特に印象に残っている点や、チームがあなたをどの