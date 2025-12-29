エース伊藤大海がリーグ最多の6完投で5年連続規定到達新庄剛志監督の4年目。昨季大躍進を遂げ、大きな期待がかかっていた日本ハムは、83勝57敗3分、勝率.593と2年連続の2位で2025シーズンを終えた。本記事では、日本ハム投手陣の2025シーズンを振り返っていく。プロ5年目の伊藤大海投手は、ともにリーグ最多の27試合に先発登板、22試合でQSを記録し、5年連続で規定投球回に到達。4月8日の楽天戦で今季初完投を果たすと、5月13