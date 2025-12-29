世界一3連覇へ大谷、ベッツ、フリーマンのMVPトリオが牽引かメジャー屈指の強力打線となりそうだ。ワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースの2026年シーズンのスタメンを予想する。上位打線はMVPトリオが牽引する。1番の大谷翔平投手、2番のムーキー・ベッツ内野手はほぼ不動。フレディ・フリーマン内野手は相手先発が右投手なら3番スタメン。左投手なら4番に入り、3番にはワールドシリーズ第7戦で決勝弾を放ったウィル・スミ