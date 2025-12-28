日本ハム→巨人にFA移籍した松本剛が杉谷拳士氏のYouTubeに出演元日本ハム内野手の杉谷拳士氏が、自身のYouTubeチャンネル「熱スギヤch」で、今オフ日本ハムから巨人にFA移籍した松本剛外野手と対談した。2軍暮らしが長かった松本は、プロ11年目だった2022年に首位打者を獲得。そこには同年から就任した新庄剛志監督の「言葉」があった。2011年ドラフト2位で日本ハムに入団して14年間在籍した。「言葉にするのは難しいですけど