得点圏打率.247は規定145人中101位…満塁では10打数1安打ドジャース・大谷翔平投手は今季も3年連続4度目のMVPに選ばれるなど、誰もが認める成績を残した。一方でシーズン中は「勝負弱い」との声も一部で聞かれた。その根拠とされたのは、規定打席到達者145人中101位に沈んだ「得点圏打率.247」という数字だ。では、大谷は本当にチャンスで打てなかったのだろうか。大谷は今季自己最多の55本塁打を叩き込んだ。本塁打王こそ1本