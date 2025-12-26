ChatGPTには高精度のメモリシステムが搭載されており、ユーザーがこれまでに行ってきた会話の内容や個人情報を詳細に記憶しています。AIエンジニアのマンタン・グプタ氏が、「ChatGPTのメモリシステムをリバースエンジニアリングしてわかったこと」として、ChatGPTがどのようにユーザー情報を記憶しているのかを報告しました。I Reverse Engineered ChatGPT's Memory System, and Here's What I Found! - Manthanhttps://manthangu