【4v4 JAPAN CUP 2025 RESPECT YOU,au】チーム本田 13−11 チーム中澤（12月25日／トヨタアリーナ東京）【映像】家長vs中澤のガチ競り合い 元日本代表MFの家長昭博（川崎フロンターレ）が、「4v4 JAPAN CUP 2025 RESPECT YOU,au」のレジェンドマッチで、往年の名DF中澤佑二をフィジカルで弾き飛ばしてゴールを決め、会場をどよめかせた。本田圭佑が考案した「4v4」は、子供を対象にした4対4の新しいサッカー競技。ショットクロ