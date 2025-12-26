四国アイランドリーグジュニアに選ばれたソフトボーラー・舩見桜良くん強みは“違う畑”で培った実力にある。神宮球場と横浜スタジアムを舞台に26日から開催される「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」。昨年に続いて2回目の参戦となる四国アイランドリーグplusジュニア（四国ILジュニア）のメンバー16人の中には、軟式野球未経験者がいる。今年10月までソフトボールをしていた舩見桜良（ふなみ・おうら）選手（6年＝愛