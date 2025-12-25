東京駅に東京BRT、ついに乗り入れ東京都都市整備局は2025年12月24日、「東京BRT」を東京駅まで延伸する方針を固めたと発表しました。 【え…幹線でない？】これが東京BRT「東京駅延伸ルート」です（地図）東京BRTは現在、主に環状2号線を経由して国際展示場方面と新橋、虎ノ門ヒルズ方面を結んでいますが、新たな「東京駅ルート」はそこから分岐する形となります。晴海地区のHARUMI FLAG内から勝どきを経て、築地の手前で新