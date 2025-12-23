LAタイムズのヘルナンデス記者、ハリス記者がカリフォルニア・ポストへドジャース地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」名コラムニスト、ディラン・ヘルナンデス氏が、「カリフォルニア・ポスト」に電撃移籍することが決まった。地元メディア「The San Francisco Standard」のティム・カワカミ記者が19日（日本時間20日）にX（旧ツイッター）に投稿した動画内で発表した。ヘルナンデス記者はロサンゼルス育ちの日系2世。日本人の母