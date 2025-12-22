旅行の荷物はなるべく軽くしたいもの。ひとり旅歴25年の漫画家・まえだなをこさんに、旅行で活躍すること間違いなしのダイソーや無印良品、ワークマンの便利なアイテムを教えてもらいました。旅行先での活躍間違いなしの「便利グッズ」を紹介今年、全旅人におすすめしたいグッズNO.1は、無印良品の「洗いざらしガーゼフェイスタオル」です。毛量が多い私でも一枚でたりるくらい吸収力が高いうえ、一晩干せばすぐ乾く優れもの。私は