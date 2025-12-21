メジャー1年目でWS制覇を経験ドジャース加入1年目でWS制覇を経験したキム・ヘソン内野手は、ボーナスとして48万4748ドル（約7542万円）を受け取る。19日（日本時間20日）に複数の米メディアがポストシーズン出場チームに分配されるボーナスの額を報道。韓国メディアは「驚きだ」と伝え、名門ドジャースに在籍する価値を伝えた。キムは1月に3年1250万ドル（約19億7000万円）でドジャースに加入。しかし打撃面での適応が遅れ、開