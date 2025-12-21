井口和朋は10月にオリックスから戦力外通告、来季はオイシックスでプレーするオリックスから戦力外通告を受け、来季からイースタン・リーグのオイシックスでプレーする井口和朋投手が、プロ入り後初めて先発転向して再起を目指す。「せっかくもう一度野球ができて、違う環境に身を置けるのなら、同じことをやってもしゃあないんで、新しい自分を確立したいと思って、自分から先発をお願いしました」。入団発表から数日後、オリッ