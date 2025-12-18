12月18日、オリコンニュースは『2025年 ブレイク俳優ランキング（女性編）』を発表した。「1位に輝いたのは、元AKB48、SDN48のメンバーで、現在は女優として活躍する野呂佳代さんでした。2012年3月にSDN48を卒業後は、おもにバラエティ番組に出演していましたが、2020年ごろから、本格的に女優としての活動を始めました。2025年は、5本の連続ドラマに出演するなど、女優として売れっ子状態でした。いずれも話題作となっており、