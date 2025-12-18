大阪王将の餃子の皮の端切れやイートアンドフーズにて製造している冷凍餃子の皮の端切れを主原料に、グループ内でカフェ・ベーカリー事業を推進しているアールベイカーにてドーナツ『ぎょーナツ』を製造、「大阪王将」9店舗にて発売を開始した。【写真】毎日約5万皿提供されている「大阪王将」の餃子「大阪王将」は全国に約350店舗、毎日約5万皿の餃子を提供。これらの餃子は自社工場で製造、その日の分を365日毎朝店舗へ届け