オルテガ 株式会社ヌルは、カメラマン向けのレザーシューズ「ガイア」「マッシュ」「オルテガ」を12月19日（金）に発売する。 「カメラマンの足元をスマートに！」をコンセプトとする「MOUTH FOOTWEAR」ブランドの製品。革靴の外観とスニーカーの履き心地を兼ね備え、「撮影現場対応レザーシューズ」として開発された。 ソールには、ワーク&ミリタリー