「パーソル パ・リーグTV」公式YouTubeが動画を公開ソフトバンクの日本一で幕を閉じた2025シーズンのプロ野球。残り1か月を切った今年を振り返るのにぴったりな「2025年後半戦 歓喜のサヨナラ勝ち特集【Supported by 三和シヤッター】」が、パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルに登場。2025シーズン後半戦のサヨナラゲームをまとめた動画が公開された。2025年のパーソル パ・リーグを振り返るにあたって、日本一に輝い