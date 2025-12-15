DeNAの2024年育成ドラフト2位・吉岡暖はドバイで“武者修行”DeNAの吉岡暖投手が、ドバイで行われた「ユナイテッド・シリーズ・チャンピオンシップ」に登板して2回1/3を無安打無失点7奪三振で勝利投手となった。育成19歳の快投に、「横浜の支配下に上がる前に、世界にバレてしまったんだ」「エッグイ球投げてるな」とSNSが沸いた。多数の日本人が所属する「ミッドイースト・ファルコンズ」の一員として参加している吉岡は、先