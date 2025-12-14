カジュアルな印象に寄りすぎず、品よくシャレ感をUPさせてくれるコートを【グローバルワーク】で発見！ キルトにウールのような風合いの素材を組み合わせたロングコートは、コーデがのっぺり見えにくく、 この冬の1軍アウターとして活躍してくれそうです。コートの魅力とともにスタッフさんのおしゃれコーデも紹介します。 ウール調素材 × キルトで上品見えする異