ママと一緒に帰ってきた赤ちゃんに戸惑う柴犬さん。段々と家族になっていく光景が話題を集めています。心温まる投稿は記事執筆時点で29.3万回再生を突破し「ほのぼのして癒される」「優しいお兄ちゃん」「仲良し兄弟になりそう！」といったコメントが寄せられました。 【動画：3ヵ月ぶりに『赤ちゃんを連れて家に帰った』結果→犬が戸惑って…心温まる『家族になっていく光景』】 ママが赤ちゃんと帰ってきた…！ TikTokアカウ