ママと一緒に帰ってきた赤ちゃんに戸惑う柴犬さん。段々と家族になっていく光景が話題を集めています。心温まる投稿は記事執筆時点で29.3万回再生を突破し「ほのぼのして癒される」「優しいお兄ちゃん」「仲良し兄弟になりそう！」といったコメントが寄せられました。

【動画：3ヵ月ぶりに『赤ちゃんを連れて家に帰った』結果→犬が戸惑って…心温まる『家族になっていく光景』】

ママが赤ちゃんと帰ってきた…！

TikTokアカウント「otomaru0623」に投稿されたのは、柴犬の男の子「まる」くんと赤ちゃんが家族になっていくほのぼのストーリー。

帰宅したママに尻尾をブンブンと振り大喜びのまるくん。いつもよりテンションが高いようですが、実は3か月振りの再会なのだそう。というのも里帰りしていたママの腕には赤ちゃんが…！

自分と同じくらいの大きさの赤ちゃんを不思議そうに見つめるまるくん。初めて見る赤ちゃんに興味はあるものの戸惑っている様子だったとか。

戸惑いながらも距離が縮まって…

一緒に過ごすうちに少しずつ距離が縮まってきたのか、同じ寝相で並んで眠ることも…！おそろいの洋服を着たふたりはすでに兄弟さながらです。

ママとパパの注意が赤ちゃんに向いてやきもちを焼くこともあったといいます。ちょっぴり寂しくなってしまうまるくんの気持ちも分かりますよね。

家族になったふたり♡

同じ時間を過ごすうちに無邪気に慕ってくれる赤ちゃんを、まるくんも優しく受け入れるように。離れた場所でも、かと思えばすぐそばでもいつも見守っていたといいます。頼もしいアニキっぷりには思わず頬が緩んでしまいます。

まるくんにとって未知の生物だった赤ちゃんですが、短期間で家族として受け入れるその柔軟性と優しさには感謝しかありません…！仲良し兄弟になること間違いなしのふたりから、これからも目が離せませんね。

まるくんと赤ちゃんのステキな物語には「動作がこんなに似るなんて！」「アニキ風吹いてるなｗｗ」「ほっこり癒されました♡」などのコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「otomaru0623」から微笑ましいふたりの日常を覗いてみてくださいね！癒されること間違いなしですよ♪

