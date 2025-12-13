´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¸ì¤ò³Ø¤Ü¤¦¡£¡Ö청담국제고등학교¡Ê¥Á¥ç¥ó¥À¥à¥¯¥Ã¥Á¥§ ¥³¥É¥¥¥ó¥Ï¥Ã¥­¥ç¡Ë¡×¤òÌõ¤¹¤È¡©Æü´Ú¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ö청담국제고등학교¡Ê¥Á¥ç¥ó¥À¥à¥¯¥Ã¥Á¥§ ¥³¥É¥¥¥ó¥Ï¥Ã¥­¥ç¡Ë¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¡Öº£¡¢»ä¤¿¤Á¤Î³Ø¹»¤Ï¡Ä¡×¤ÇÏÃÂê¤Î¥¤¡¦¥¦¥ó¥»