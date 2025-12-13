中国の粤港澳大湾区（広東・香港・マカオグレーターベイエリア）で空港インフラの拡充が加速している。都市圏全体が世界レベルの航空ハブ構築に向けて大規模投資を続けている。深セン宝安国際空港では第3滑走路が稼働を開始し、「3ランウェイ体制」に移行した。拡張中のT2ターミナルなどと合わせると、年間8000万人規模の旅客需要に対応できる。深セン宝安国際空港一方、広州白雲国際空港ではT3ターミナルと第5滑走路が運用を開始