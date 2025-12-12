なかなか使う出番の来ないものでも「もしものことがあったら」と手放せない、そんな悩みを抱えている方はいませんか？そんなものの代表格が、「お客様用布団」。収納場所も取るし、手放してしまいたいけれど、もし宿泊客が来たら…。ミニマルな暮らしを発信するOdekoさんも、そんなふうに「お客様用布団」の管理に悩んでいたそうですが、選択肢を広げることで手放すことができたそうです。詳しく伺ってみました。母ひとりのため