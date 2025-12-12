【UEFAチャンピオンズリーグ】ビジャレアル 2−3 コペンハーゲン（日本時間12月11日／エル・マドリガル）【映像】閉脚が間に合わない高速「股抜きシュート」日本代表の上昇株が欧州最高峰の舞台で揉まれている。コペンハーゲンのDF鈴木淳之介が、自らの股を抜かれるシュートで失点を喫すると、ファンからは「あれはしゃあない」と同情の声が寄せられた。コペンハーゲンは日本時間12月11日、チャンピオンズリーグのリーグフェー