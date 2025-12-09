英語話者に質問されたとき、最初に何を言えばいいのか。英語習得の専門家、川崎あゆみさんは「日本語では主語を言わなくても伝わるが、英語は最初に主語（誰が）を言う習慣がある。まずは、日常会話でよく使われる主語3つを使いまわすことから始めると、英語での一言目が出てくるようになる」という――。（第2回／全3回）※本稿は、川崎あゆみ『思ったことを英語にできる 3ます英語』（サンマーク出版）の一部を再編集したもので