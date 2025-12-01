この先一週間、北海道と東北、関東を中心に、気圧の変動が大きくなる予想。めまいや頭痛、関節痛など、注意が必要です。低気圧や前線がたびたび通過今日12月1日(月)から2日(火)は、前線を伴った低気圧が発達しながら日本の北へ進みます。また、別の前線が南西諸島付近に延びるでしょう。全国的に気圧が下降し、特に北海道と沖縄で、影響度が大きくなりそうです。3日(水)は別の低気圧が本州付近を通ったあと、大陸から高気圧が張り