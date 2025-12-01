この先一週間、北海道と東北、関東を中心に、気圧の変動が大きくなる予想。めまいや頭痛、関節痛など、注意が必要です。

低気圧や前線がたびたび通過

今日12月1日(月)から2日(火)は、前線を伴った低気圧が発達しながら日本の北へ進みます。また、別の前線が南西諸島付近に延びるでしょう。全国的に気圧が下降し、特に北海道と沖縄で、影響度が大きくなりそうです。

3日(水)は別の低気圧が本州付近を通ったあと、大陸から高気圧が張り出すでしょう。気温が下降から上昇に転じる所が多く、東北から北陸、関東で影響度が大きくなりそうです。

5日(金)は高気圧に緩やかに覆われ、広い範囲で気圧が上昇する見込みです。

6日(土)から7日(日)は、高気圧の中心が日本の東へ次第に遠ざかり、低気圧が近づいてくるでしょう。気圧が下降する所が多く、東北と関東で影響度が大きくなりそうです。

気圧の下降による頭痛や首や肩のこり、めまい、全身倦怠感、関節痛、低血圧などに注意が必要です。気圧が上昇する場合も、症状が出るケースがあります。

また、この期間は気温のアップダウンも大きく、3日(水)から5日(金)は全国的にグッと寒くなるでしょう。日々の服装選びを慎重にしつつ、体調管理を万全にしてお過ごしください。

気圧変化で影響が出る前に

気圧の変化で影響が出る前に、以下のような対策を心掛けましょう。

・早寝、早起きをするなど、規則正しい生活を。

・食事はしっかりと、栄養のある消化に良い物を。アルコールは控えめに。

・ハードスケジュールにしないよう、ゆとりを持った計画を。

・気圧予報をチェックする習慣を。



なお、症状が出てしまった場合、耳マッサージや耳回し、首肩のストレッチ、背中のストレッチ、軽い運動などが効果的で、耳や首、肩を温めるのも有効です。



医学的表記監修:せたがや内科・神経内科クリニック 久手堅司先生