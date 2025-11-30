1975年の日本公開から50周年を迎える『悪魔のいけにえ』が、4Kデジタルリマスターされた公開50周年記念版として１月９日(金)より劇場上映されることが決定した。公開50周年記念版の4Kリマスターは、生前のトビー・フーパー監督が監修した40周年版をベースにしている。40周年版の修復は、オリジナルの16mmフィルムネガを4Kスキャンし、フィルムについた傷や汚れ、ゴミがデジタル技術で丹念に除去され、クリーンな映