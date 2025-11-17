11月17日夕方、鳴門市の民家で火災が発生し、現在も消防による消火活動が続いています。火事があったのは、鳴門市大麻町川崎の民家です。警察と消防によりますと、17日午後4時35分頃、近くを通りかかった人から「旧川崎小学校西側付近の住宅が燃えている」と119番通報がありました。現在も消防車による消火活動が続けられています。現在のところ、けが人などの情報は入っていません。（17日18：00）