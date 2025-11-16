「捻じられている感」が生み出す出力…効果的な“上半身固定”トレーニング思うように球のスピードが上がらない――。そんな悩みを抱える野球少年少女は少なくないだろう。その原因の一つに「体の捻じり」をうまく使えていないケースがある。中学硬式野球の強豪「関メディベースボール学院」でトレーナーを務める藤田真悟さんによると、「骨盤と胸郭の差を作ること」が重要になるという。捻じりの力を十分に発揮できれば、投