毎年人気の不二家「チョコまみれ」シリーズから、冬だけの特別バージョンが今年も登場しました。真っ白なチョコレートでコーティングした“雪まみれ”仕様は、見た目も味わいもとびきりの冬仕様♡さらにホワイトチョコチップを加えることで、より濃厚なミルク感とコクを実現。まみれさんとチップくんが雪国で遊ぶ個包装デザインにも注目です。 不二家の「チョコまみれ」が真っ白に！ しっとりと