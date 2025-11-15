タレントのほしのあきさん（48）が2025年11月10日、自身のインスタグラムを更新。秋冬ムードのミニスカコーデを披露した。「今年はグレーな気分」ほしのさんは、「今年はグレーな気分」といい、ミニスカのセットアップコーデを投稿。インスタグラムに投稿された動画では、グレーのジャケットとミニスカートのセットアップを着用。少し歩いたり、ポーズをとったりしていた。足元にはロングブーツを合わせ、変わらないスタイルを披露