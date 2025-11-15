下広志代表が解説…柔らかい着地で股関節の折りたたみを作る「ジャンプスイングドリル」小学校低学年のバッティングフォームで多いのは、股関節を使えていないこと。膝だけを曲げたり、上半身だけが猫背になってしまっていたりする。それでは、パワーを発揮して強い打球を飛ばすことができない。東京の人気の野球塾「Be Baseball Academy」代表の下広志さんが、力の入りやすい構え方、力強いバットスイングを生み出す構え方の土