阿南市の那賀川北岸で、地元の住民らが育てたコスモスの花が見ごろを迎え、訪れた人を楽しませています。コスモスの和名は「秋桜」、秋に桜のようなピンク色の花が咲くことから名づけられ、この時期もっとも美しい大輪の花を咲かせます。阿南市那賀川町古津の約1.4ヘクタールの畑では、約100万本コスモスが、赤やピンクの可憐な花を咲かせ、今、見ごろを迎えています。（訪れた人）「コスモスは私みたいにキレイです」「また