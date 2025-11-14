真美子夫人、デコピンと受賞番組に出演2025年の最優秀選手（MVP）が13日（日本時間14日）、米番組「MLBネットワーク」で発表され、ナ・リーグではドジャースの大谷翔平投手が満票で3年連続4度目となる受賞を果たした。番組では、真美子夫人、愛犬デコピンとソファに座って歓喜の瞬間を迎えた。大谷夫妻はともにブラウンの服で出演。デコピンの色とも合いまった“お揃い”スタイルに、「可愛すぎる！」「デコピンカラーでお揃い」