イエーツは今季加入も大不振、ポストシーズンはロースター外ドジャースをFAとなったカービー・イエーツ投手が、去就について語った。米ハワイテレビ局「KHON2」のYoutubeのインタビューに応じた38歳は、決断には2、3か月かかるとしつつ「まだ終わっていないし、まだ諦めたくない」と熱い思いを明かした。パドレス時代の2019年に41セーブを挙げてタイトルを獲得し、防御率1.19の好成績をマークしたイエーツ。その後、右肘手術も