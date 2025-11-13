Xで決意「ようやく野球に集中できるので、野球でも結果残します！」東大野球部2年のスタンリー翔唯（かい）内野手が12日に自身のX（旧ツイッター）を更新。司法試験に合格したことを報告した。現役生ながら難関の国家試験を突破したことに、ファンから「10万人に1人の逸材ですね」「こりゃホンモノの文武両道だ」など驚きの声が続出している。スタンリーは早実から早大に進むも中退し、2024年に東大文科三類に合格して入学した