ÁêÀî¼·À¥¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Õ¾Þ¡¢Ä¾¸å¤Ë»ÄÎ±¤âÈ¯É½²¿ÅÙ¤âµå¾ì¤òË¬¤ì¤¿¡È¾¡Íø¤Î½÷¿À¡É¤ò¡¢º£ÅÙ¤ÏDeNA¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬½ËÊ¡¤·¤¿¡£DeNA¤Î¿¹¸¶¹¯Ê¿Åê¼ê¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢10Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿²Î¼ê¤ÎÁêÀî¼·À¥¤µ¤ó¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤ò¡¢Æ±Î½¤é¤ÈË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ËÜ¿Í¤¬¹ñÆâFA¸¢¤ò¹Ô»È¤»¤º¤Ë»ÄÎ±¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤â½Å¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÁêÀî¤µ¤ó¤ÏDeNA¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µå¾ì¤Ø´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¾¡Î¨¤â¹â¤¤¤³¤È