プロ野球・西武は7日、球団OBの河原明氏(76歳)が死去していたと発表しました。河原氏は1967年にドラフト1位で西武ライオンズの前身、西鉄ライオンズに入団。1970年には13勝(19敗)をマークしそのうち12完投、3完封の成績をあげました。球団によると河原氏は2025年8月15日に大分県内にて病気療養中に逝去され、葬儀は近親者のみで執り行われました。▽河原明氏の通算成績280登板、41勝76敗、1セーブ、26完投、6完封勝利、防御率4.25